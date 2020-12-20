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ДТП на трассе «Ялта – Севастополь»: водителю «копейки» повезло, что остался жив

ДТП на трассе «Ялта – Севастополь»: водителю «копейки» повезло, что остался жив

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:59 20.12.2020

Накануне вечером на трассе «Ялта – Севастополь», недалеко от поселка Гаспра произошло ДТП, в котором серьезные травмы получил молодой человек – водитель ВАЗ 2101. «Жигули» на полном ходу «вылетели» на встречную полосу, где и столкнулись с грузовиком-манипулятором.

Водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь по автодороге Ялта-Севастополь, превысил допустимую скорость движения, допустил занос, вследствие чего на полосе встречного движения произошло столкновение с автомобилем DAF, — сообщили в ГИБДД.

Водитель «Жигулей» выжил чудом, он госпитализирован в Ливадийскую больницу. На месте аварии работали все оперативные службы. По факту ДТП полиция проводит проверку.

ДТП на трассе «Ялта – Севастополь»: водителю «копейки» повезло, что остался жив

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