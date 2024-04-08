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на трассе «Симферополь – Алушта»: 15-летняя девочка переходила дорогу по «зебре», но на «красный»

ДТП на трассе «Симферополь – Алушта»: 15-летняя девочка переходила дорогу по «зебре», но на «красный»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:44 08.04.2024

Днем в воскресенье (в 14:20) на трассе «Симферополь – Алушта» произошло ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя.

ДТП на трассе «Симферополь – Алушта»: 15-летняя девочка переходила дорогу по «зебре», но на «красный»

Вблизи поселка Верхняя Кутузовка водитель, 1994 г.р., управляя транспортным средством «Volkswagen Polo», двигаясь со стороны Симферополя в сторону Алушты совершил наезд на 15-летнего пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП девочка получила травмы, и была доставлена в медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.

ДТП на трассе «Симферополь – Алушта»: 15-летняя девочка переходила дорогу по «зебре», но на «красный»

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются. Прокуратура проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ДТП на трассе «Симферополь – Алушта»: 15-летняя девочка переходила дорогу по «зебре», но на «красный»

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