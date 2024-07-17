ДТП на трассе «Симферополь – Красноперекопск»: авто на скорости вылетело с трассы и врезалось в дерево

Пятеро пострадавших, в том числе трое несовершеннолетних.
Сотрудники Госавтоинспекции Красногвардейского района устанавливают обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетних. Авария на трассе «Симферополь – Красноперекопск», близ села Трактовое произошла накануне вечером, в 21:30.
Водитель, 1986 года рождения управляя автомобилем «Volkswagen Polo» двигаясь со стороны Симферополя в сторону Красноперекопска, допустил съезд с дороги влево по ходу движения, где совершил наезд на препятствие (дерево). В результате ДТП водитель и четыре пассажира из них 3 несовершеннолетних автомобиля «Volkswagen Polo» получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение, – сообщили в ГИБДД.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проверку проводит и прокуратура. Там уточнили:
В результате ДТП пострадали водитель автомобиля, пассажир 1993 года рождения и трое несовершеннолетних 2015, 2018 и 2021 годов рождения.
Все пострадавшие госпитализированы.
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