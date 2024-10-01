Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | ДТП в Крыму | ДТП на трассе «Ялта — Севастополь»: скорость, мокрая дорога… А пострадала ни в чем не виновная автоледи
актуально в республике
ДТП на трассе "Ялта - Севастополь": скорость, мокрая дорога... А пострадала ни в чем не виновная автоледи

ДТП на трассе «Ялта — Севастополь»: скорость, мокрая дорога… А пострадала ни в чем не виновная автоледи

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 19:24 01.10.2024

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП на трассе «Ялта — Севастополь». Авария с участием трех транспортных средств произошла сегодня утром, в 8:40 в черте города Алупка.

Водитель, 1982 года рождения управляя автомобилем «Мерседес Бенц», двигаясь со стороны города Севастополь, в сторону города Ялта, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ДЭУ Матиз» под управлением водителя, 1987 года рождения, после чего автомобиль «ДЭУ Матиз» совершил столкновение с микроавтобусом «Мерседес Спринтер» под управлением водителя, 1968 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «ДЭУ Матиз» получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД.

ДТП на трассе "Ялта - Севастополь": скорость, мокрая дорога... А пострадала ни в чем не виновная автоледи

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.»Матиз» восстановлению не подлежит…

Узнайте больше:  ДТП в Судаке: под колеса машины попал подросток

ДТП на трассе "Ялта - Севастополь": скорость, мокрая дорога... А пострадала ни в чем не виновная автоледи

Просмотры: 66

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ДТП в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
ДТП в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.