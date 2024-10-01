ДТП на трассе "Ялта - Севастополь": скорость, мокрая дорога... А пострадала ни в чем не виновная автоледи

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП на трассе «Ялта — Севастополь». Авария с участием трех транспортных средств произошла сегодня утром, в 8:40 в черте города Алупка.

Водитель, 1982 года рождения управляя автомобилем «Мерседес Бенц», двигаясь со стороны города Севастополь, в сторону города Ялта, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ДЭУ Матиз» под управлением водителя, 1987 года рождения, после чего автомобиль «ДЭУ Матиз» совершил столкновение с микроавтобусом «Мерседес Спринтер» под управлением водителя, 1968 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «ДЭУ Матиз» получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД.