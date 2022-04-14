ДТП на Ялтинском шоссе: сотрудники Госавтоинспекции выясняют детали произошедшего

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием общественного транспорта.

По предварительным данным, 14.04.2022 года в 10:30 легковой автомобиль «Chevrolet Cruze», двигаясь по Ялтинскому шоссе в районе остановки «Пляж», на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Volkswagen Polo», после чего его отбросило на троллейбус и автомобиль «Nissan». В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Volkswagen Polo» доставлены в медицинское учреждение. В салоне троллейбуса никто не пострадал, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.