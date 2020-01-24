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ДТП в Бахчисарайском районе: авто наехало на пешехода, переходившего дорогу по правилам

ДТП в Бахчисарайском районе: авто наехало на пешехода, переходившего дорогу по правилам

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 19:25 24.01.2020

Накануне вечером (в 18:15) на трассе «Симферополь – Севастополь», в Бахчисарайском райое произошло ДТП, в котором травмы различной тяжести получил пешеход.

Водитель автомобиля ВАЗ 2107, гражданин 1969 г.р. допустил наезд на пешехода, гражданина 1970 г.р., который переходил проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате происшествия пешеход получил травмы в виде многочисленных ушибов. Ему оказана медицинская помощь, — сообщили в ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

ДТП в Бахчисарайском районе: авто наехало на пешехода, переходившего дорогу по правилам

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