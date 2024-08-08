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в Белогорском районе : в столкновении микроавтобуса и легковушки пострадало 5 человек

ДТП в Белогорском районе Крыма: в столкновении микроавтобуса и легковушки пострадало 5 человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 21:18 08.08.2024

Полиция и прокуратура проводят проверку по факту ДТП с пятью пострадавшими (в том числе пострадал ребенок, 2019 г.р.) в Белогорском районе Крыма. По информации ГИБДД, авария произошла сегодня днем (в 15:00) близ села Курское.

На 32 км автодороги «Симферополь — Феодосия» водитель, 1995 года рождения, управляя автомобилем «Хендэ», выезжая со второстепенной дороги в районе села Курское, не предоставил преимущество автомобилю «Мерседес Спринтер», который двигался  прямо без изменения движения, вследствие чего произошло столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 5 человек, в том числе один несовершеннолетний 2019 года рождения находившиеся в автомобиле «Хендэ», – сообщили в ГИБДД.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать подробные обстоятельства происшествия.

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ДТП в Белогорском районе Крыма: в столкновении микроавтобуса и легковушки пострадало 5 человек

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