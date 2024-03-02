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В Феодосии – грузовик сбил женщину-пешехода. ГИБДД ищет и нарушителя, и свидетелей наезда

ДТП В Феодосии – грузовик сбил женщину-пешехода. ГИБДД ищет и нарушителя, и свидетелей наезда

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:21 02.03.2024

Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей и очевидцев ДТП, произошедшего в Феодосии.

1 марта, в 11:10 неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, предположительно КАМАЗ оранжевого цвета, двигаясь со стороны ул. Центральной в направлении ул. Симферопольское шоссе, осуществил наезд на пешехода, гражданку 1941 г.р., которая переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства вне пешеходного перехода. Водитель в нарушение ПДД с места ДТП скрылся, — сообщили в МВД по РК.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пешеход получила телесные повреждения.

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Полиция просит граждан, у которых имеются записи с видеорегистраторов, на которых зафиксировано данное дорожно-транспортное происшествие, обратиться в ОМВД России по г. Феодосия. Любую информацию об указанном происшествии просим сообщить в дежурную часть по тел.: +7 (36562) 9-12-57 или 102.

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