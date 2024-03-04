ДТП в Керчи, после которого остался один вопрос: почему автоледи не захотела «дышать в трубочку»

В Керчи автоледи въехала в ограждение. Как это было – на видео.

Вариантов, кстати, масса от «перепутала педали» до «заклинило рулевое» или «отказали тормоза»… Сухое сообщение керченской полиции:

2 марта, в 17:40, в районе дома №37 по ул. Театральная, водитель 1986 г.р., управляя автомобилем «Сузуки», не справилась с управлением и допустила наезд на препятствие (забор). В результате ДТП никто не пострадал. Транспортное средство получило механические повреждения. От прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения водитель отказалась, за что в отношении нее полицейскими был составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Последствия ДТП: дама от управления транспортным средством отстранена. Автомобиль помещен на специализированную стоянку. Впереди у гражданки масса неприятностей, в том числе возмещение ущерба городу и суд (потеря прав гарантирована).