ДТП в Керчи, после которого остался один вопрос: почему автоледи не захотела «дышать в трубочку»

В Керчи автоледи въехала в ограждение. Как это было – на видео.
Вариантов, кстати, масса от «перепутала педали» до «заклинило рулевое» или «отказали тормоза»… Сухое сообщение керченской полиции:
2 марта, в 17:40, в районе дома №37 по ул. Театральная, водитель 1986 г.р., управляя автомобилем «Сузуки», не справилась с управлением и допустила наезд на препятствие (забор). В результате ДТП никто не пострадал. Транспортное средство получило механические повреждения.
От прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения водитель отказалась, за что в отношении нее полицейскими был составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.
Последствия ДТП: дама от управления транспортным средством отстранена. Автомобиль помещен на специализированную стоянку. Впереди у гражданки масса неприятностей, в том числе возмещение ущерба городу и суд (потеря прав гарантирована).
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С тегами: ДТП в Крыму