Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя: гуманитарная помощь военнослужащим на СВО

Груз был передан через волонтёров «Команды возможностей» по прямым запросам военных. В посылках находится всё необходимое для обустройства мусульманских уголков в полевых условиях: молитвенные коврики, головные уборы и обучающие брошюры. Также бойцы получат финики, халяльную тушёнку и тёплые одеяла.
Данная помощь направлена для поддержки бойцов в соблюдении религиозных практик и обеспечения их всем необходимым.
источник: пресс-служба ДУМК
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и Донбасс
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и Донбасс