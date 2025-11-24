Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя: гуманитарная помощь военнослужащим на СВО
Новости Республики
Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя: гуманитарная помощь военнослужащим на СВО
фото: пресс-служба ДУМК

Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя: гуманитарная помощь военнослужащим на СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:59 24.11.2025

Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя организовало отправку очередной партии гуманитарной помощи для военнослужащих-мусульман, участвующих в специальной военной операции.

Груз был передан через волонтёров «Команды возможностей» по прямым запросам военных. В посылках находится всё необходимое для обустройства мусульманских уголков в полевых условиях: молитвенные коврики, головные уборы и обучающие брошюры. Также бойцы получат финики, халяльную тушёнку и тёплые одеяла.

Узнайте больше:  В Госдуме обсуждают частичное погашение ипотеки за рождение детей

Данная помощь направлена для поддержки бойцов в соблюдении религиозных практик и обеспечения их всем необходимым.

источник: пресс-служба ДУМК

Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.