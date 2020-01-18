Думал, что хозяйка не заметит? В Севастополе мужчина украл серебряную посуду

В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району в Севастополе обратилась 85-летняя местная жительница — из ее квартиры похитили серебряную посуду, причинив ущерб на сумму около 20000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника и задержал его. Им оказался ране судимый 33-летний житель Севастополя. Установлено, что злоумышленник выполнял ремонтные работы у потерпевшей. Воспользовавшись отсутствием хозяйки дома, похитил серебряную посуду. Похищенные вещи он сдал в ломбард, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.