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Думал, это знак свыше, а это был просто дорожный знак – чужое имущество, на минуточку. Случай в Джанкое

Думал, это знак свыше, а это был просто дорожный знак – чужое имущество, на минуточку. Случай в Джанкое

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:14 19.12.2023

В Джанкое задержали подозреваемого в краже… дорожного знака.

Во время ухудшения погодных условий на одном из участков автодороги упал знак «Зона транспортной безопасности», который через некоторое время пропал. В результате проведенных розыскных мероприятий оперативники задержали 24-летнего местного жителя, который, увидев лежащий на обочине дороги знак, решил забрать его для хозяйственных нужд, — рассказали в МВД по РК.

Думал, это знак свыше, а это был прост дорожный знак – чужое имущество, на минуточку. Случай в Джанкое

Для каких таких нужд не в меру хозяйственному джанкойцу понадобился лист железа, он же упавший дорожный знак (см. фото), история умалчивает. Не иначе, в металлолом собирался находку сдать… Но это уже не важно. По ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Знатоки юридических хитросплетений говорят, у обвиняемого проблемы: речь идет не о личном, частном имуществе, а муниципальном… на минуточку.

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