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ДУМК: из в Запорожскую область отправлена гуманитарная помощь

ДУМК: из Крыма в Запорожскую область отправлена гуманитарная помощь

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 11:37 28.08.2024

Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь совместно с Межрегиональным общественным движением социальных гражданских инициатив «Команда возможностей» передали в Запорожскую область гуманитарную помощь.

От имени Муфтия Крыма, за совместное благое дело и поддержу, начальник отдела религиозных мероприятий ЦРО ДУМК Зенифе Аблаева поблагодарила основателя движения «Команда возможностей» Евгения Пичугина.

Сегодня на передовой наши ребята — представители разных национальностей и вероисповеданий. Наша задача всячески поддерживать их. Мы молимся за них и уверены, что вера помогает справиться с трудностями и греет душу. Отправляя нашим ребятам такие посылки мы хотим поддержать наших бойцов, — отмечает Зенифе Аблаева.

Для подержание боевого духа и укрепления веры, на передовую были переданы: познавательная религиозная литература ЦРО ДУМК, походные молитвенные коврики с компасами (намазлыкъ), финики, благовония, мусульманские мужские головные уборы (такъие), сладости, тесбихи, кружки с мусульманской символикой.

ДУМК: из Крыма в Запорожскую область отправлена гуманитарная помощь

источник: пресс-служба ДУМК

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