Дурь в голове: в Ялте вандалы повредили воздушный шар, установленный на набережной

Минувшей ночью от рук вандалов пострадал Большой воздушный шар, установленный в Ялте в центре набережной накануне 8 Марта, пострадал от рук вандалов минувшей ночью. Восстановлению данный объект не подлежит и его придется демонтировать Как сообщили в социальных сетях очевидцы происшествия, трое молодых людей испортили праздничную инсталляцию, украшавшую ялтинскую набережную на протяжении последних месяцев.

Оборвали цветы. Разорвали ткань шара. На замечания отвечали грубостью, а увидев в моих руках телефон, убежали. Проходящий мимо мужчина пытался их догнать. Но, увы. Ребятам лет по 17, — говорится в сообщении Натальи Базалук, размещенном в социальной сети Фейсбук.

К сожалению, отмечают в Отделе информационной политики Администрации Ялты, такие факты в последнее время — не редкость:

При этом каждый из нас хочет жить в красивом и комфортном городе: начиная с придомовой территории и заканчивая улицами, скверами и парками. Но, как ни горько это признавать, многие проблемы возникают из-за вандалов, которые живут среди нас при молчаливом попустительстве окружающих.

В связи с этим Администрация города Ялта обращается к жителям: берегите и сохраняйте все, что создано в городе. Любой акт вандализма влечет за собой не только финансовые затраты на восстановление, но и наносит душевные раны людям, которые любят и берегут свой город. Кроме того, напоминаем, что по всей центральной части города установлены камеры видеонаблюдения, поэтому поиск вандалов остается лишь делом времени. Их личности сейчас устанавливаются.

Данная инсталляция нравилась как жителям, так и гостям города и была одним из любимых мест для фотосессий. К сожалению, сейчас ее придется демонтировать. В связи с этим хотелось бы обратиться к ялтинцам с просьбой бережно относиться к городскому имуществу. Только сообща мы можем сохранить комфорт и уют в городе! — обратился к жителям города глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта