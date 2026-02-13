Прямо сейчас:
Дураками рождаются? В Ялте малолетки «расстреляли» женщину из игрушечного пистолета

13.02.2026

В ходе мониторинга сети Интернет полицейские выявили публикацию о противоправных действиях в отношении работницы муниципального учреждения города, согласно которой двое несовершеннолетних стреляли из игрушечного пистолета пластиковыми шариками в женщину, выполнявшую свои трудовые обязанности. По данному факту сотрудниками УМВД России по г. Ялте инициирована проверка, в ходе которой были установлены личности несовершеннолетних правонарушителей, ими оказались школьники 11-ти и 13-ти лет.

В отношении родителей несовершеннолетних были составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и направлены на рассмотрение в Комиссию по делам несовершеннолетних города.

Инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, не остался без внимания ответственных структур: к его детальному рассмотрению оперативно подключились Департамент образования и молодежной политики, руководство образовательного учреждения и администрация города Ялты.

Была проведена встреча с участием пострадавшей, законных представителей детей и сотрудников полиции, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Полиция напоминает родителям о важности контроля за поведением детей и проведения с ними профилактических бесед о недопустимости противоправных действий, а также об уважительном отношении к труду работников любых сфер. Этот случай подчеркивает необходимость постоянного внимания к воспитанию подрастающего поколения и формированию у них ответственного отношения к окружающим.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

