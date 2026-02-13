Дураками рождаются? В Ялте малолетки «расстреляли» женщину из игрушечного пистолета

В отношении родителей несовершеннолетних были составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и направлены на рассмотрение в Комиссию по делам несовершеннолетних города.

Инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, не остался без внимания ответственных структур: к его детальному рассмотрению оперативно подключились Департамент образования и молодежной политики, руководство образовательного учреждения и администрация города Ялты.

Была проведена встреча с участием пострадавшей, законных представителей детей и сотрудников полиции, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.