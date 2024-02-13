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Два десятка лучших фоторабот о е покажут на выставке в Москве

Два десятка лучших фоторабот о Крыме покажут на выставке в Москве

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:34 13.02.2024

20 лучших фоторабот о Крыме, отобранных авторитетным жюри конкурса «Крым в моем сердце», покажут на выставке в Москве перед зданием информационного агентства ТАСС на Тверском бульваре. Посетить выставку в дни Крымской весны смогут все желающие. Кроме того, лучшие работы будут опубликованы на портале правительства Крыма и на Туристическом портале Крыма.

Интерес к конкурсу высокий, заявки поступают ежедневно из регионов России и Крыма, так что конкурс можно с точностью назвать Всероссийским, — отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. 

Конкурс для фотографов и любителей «Крым в моем сердце» стартовал к 10-летию Воссоединения Крыма с Россией. Организатор фотоконкурса Министерство курортов и туризма Республики Крым подарит за лучшие фотоработы сертификаты на отдых в отелях Крыма. Оценивать фотоработы будет конкурсный комитет, сформированный из представителей минкурортов Крыма, «Русского Радио», проекта «VK Места», арт-кластера «Таврида», а также экспертов, искусствоведов, главных редакторов СМИ, профессиональных фотографов, блогеров. Возглавил конкурсный комитет генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

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Сбор заявок и фоторабот продлится до 1 марта 2024 года. Подробности участия, Положение о конкурсе и Заявка размещены на Туристическом портале Крыма .

По информации пресс-службы министерства курортов и туризма РК.

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