Два десятка поездов в Крым и из Крыма задерживаются после ЧП в Ростовской области

По состоянию на 10 часов утра из-за ЧП в Ростовской области задерживались восемь поездов в Крым и 12 в обратных направлениях, сообщалось ранее.

По данным компании, по состоянию на 13.00 на два часа по-прежнему задерживаются составы №91/92 Москва — Севастополь, отправлением 18.07 — на 2 часа, №173/174 Москва — Евпатория, отправлением 18.07, №179/180 Санкт-Петербург — Евпатория, отправлением 18.07, №67/68 Москва — Симферополь, отправлением 19.07, на 1,5 часа задерживаются поезда №27/28 Москва — Симферополь и №17/18 Москва — Симферополь, отправлением 19.07.

Следованием из Крыма 14 задерживаются 14 составов: на восемь часов — №163/164 Феодосия — Москва, отправлением 18.07, №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 18.07, на 9 часов — №473/474 Симферополь – Смоленск отправлением 18.07, №167/168 Симферополь – Москва отправлением 18.07, на 10,5 часов -№91/92 Севастополь — Москва отправлением 18.07, на 7 часов — №173/174 Евпатория – Москва отправлением 18.07, №97/98 Симферополь — Москва отправлением 19.07, на 6 часов — №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 18.07, №141/142 Симферополь — Пермь отправлением 19.07. На пять часов опаздывают поезда №17/18 Симферополь — Москва отправлением 19.07 и №163/164 Феодосия — Москва отправлением 19.07, на 5,5 часов — №27/28 Симферополь — Москва отправлением 19.07. По три часа задержки в пути у составов №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 19.07 и №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 19.07.