Прямо сейчас:
Главная | Крым и мир | Крым и Россия | Два десятка поездов в Крым и из Крыма задерживаются после ЧП в Ростовской области
Новости Республики
Два десятка поездов в Крым и из Крыма задерживаются после ЧП в Ростовской области
фото: © Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"

Два десятка поездов в Крым и из Крыма задерживаются после ЧП в Ростовской области

Опубликовал: КрымPRESS в Крым и Россия 15:02 20.07.2025

Шесть поездов «Таврия» следованием в Крым и четырнадцать – из Крыма по-прежнему задерживаются в пути из-за происшествия на станции Лихая в Ростовской области. Об этом информирует пресс- служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

По состоянию на 10 часов утра из-за ЧП в Ростовской области задерживались восемь поездов в Крым и 12 в обратных направлениях, сообщалось ранее.

По данным компании, по состоянию на 13.00 на два часа по-прежнему задерживаются составы №91/92 Москва — Севастополь, отправлением 18.07 — на 2 часа, №173/174 Москва — Евпатория, отправлением 18.07, №179/180 Санкт-Петербург — Евпатория, отправлением 18.07, №67/68 Москва — Симферополь, отправлением 19.07, на 1,5 часа задерживаются поезда №27/28 Москва — Симферополь и №17/18 Москва — Симферополь, отправлением 19.07.

Следованием из Крыма 14 задерживаются 14 составов: на восемь часов — №163/164 Феодосия — Москва, отправлением 18.07, №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 18.07, на 9 часов — №473/474 Симферополь – Смоленск отправлением 18.07, №167/168 Симферополь – Москва отправлением 18.07, на 10,5 часов -№91/92 Севастополь — Москва отправлением 18.07, на 7 часов — №173/174 Евпатория – Москва отправлением 18.07, №97/98 Симферополь — Москва отправлением 19.07, на 6 часов — №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 18.07, №141/142 Симферополь — Пермь отправлением 19.07. На пять часов опаздывают поезда №17/18 Симферополь — Москва отправлением 19.07 и №163/164 Феодосия — Москва отправлением 19.07, на 5,5 часов — №27/28 Симферополь — Москва отправлением 19.07. По три часа задержки в пути у составов №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 19.07 и №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 19.07.

Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки, – отмечают в компании.

21 поезд опаздывает на пути следования в Крым и обратно, сообщали накануне в компании «Град Сервис Экспресс». Число задерживаемых поездов росло в течение дня, время ожидания отправления также изменялось. Движение приостановили после атаки ВСУ падения обломков украинских беспилотников на железнодорожном перегоне в Ростовской области.

Узнайте больше:  Телефонные мошенники похищают учётные записи абитуриентов на "Госуслугах"

источник: РИА Новости Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 29

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x