Два города Крыма — в топ-3 лидеров по росту доходов в РФ

Евпатория и Севастополь вошли в тройку российских городов, продемонстрировавших наибольший темп роста доходов в первом квартале 2026 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования заместителя научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова.

Рейтинг городов по темпам роста доходов составлялся среди населенных пунктов с населением от 100 тысяч человек на основе оценки этих темпов на человека в I квартале 2026 года по сравнению с этим же периодом прошлого года. В денежных доходах учитывали зарплату наемных работников, доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности, социальные выплаты, а также доходы от собственности и инвестиций.

По итогам I квартала 2026 года самый высокий темп роста доходов показали Батайск (36%), Евпатория (30%) и Севастополь (27%), – приводит РИА Новости данные исследования.

В рейтинг по темпам роста доходов также вошли Норильск (26%), Волгодонск и Новый Уренгой (по 25%), Мытищи, Жуковский и Владикавказ (по 24%).

Исследование также показало, что самый высокий уровень душевого дохода в месяц – в Москве (96 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (94 тысячи рублей), Екатеринбурге (81 тысяча рублей), Сочи (75 тысяч рублей) и Краснодаре (74 тысячи рублей).

Ранее первый замминистра экономического развития Крыма Роман Хитущенко сообщил, что в 2025 году средняя зарплата по Крыму выросла на 17% и составила более 63 тысяч рублей.

