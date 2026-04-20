Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Два города Крыма — в топ-3 лидеров по росту доходов в РФ
Новости Республики
иллюстрация: © РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект

Два города Крыма — в топ-3 лидеров по росту доходов в РФ

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:06 20.04.2026

Евпатория и Севастополь вошли в тройку российских городов, продемонстрировавших наибольший темп роста доходов в первом квартале 2026 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования заместителя научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова.

Рейтинг городов по темпам роста доходов составлялся среди населенных пунктов с населением от 100 тысяч человек на основе оценки этих темпов на человека в I квартале 2026 года по сравнению с этим же периодом прошлого года. В денежных доходах учитывали зарплату наемных работников, доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности, социальные выплаты, а также доходы от собственности и инвестиций.

По итогам I квартала 2026 года самый высокий темп роста доходов показали Батайск (36%), Евпатория (30%) и Севастополь (27%), – приводит РИА Новости данные исследования.

В рейтинг по темпам роста доходов также вошли Норильск (26%), Волгодонск и Новый Уренгой (по 25%), Мытищи, Жуковский и Владикавказ (по 24%).

Узнайте больше:  Официально: индексацию социальных пенсий предложили повысить до 15%

Исследование также показало, что самый высокий уровень душевого дохода в месяц – в Москве (96 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (94 тысячи рублей), Екатеринбурге (81 тысяча рублей), Сочи (75 тысяч рублей) и Краснодаре (74 тысячи рублей).

Ранее первый замминистра экономического развития Крыма Роман Хитущенко сообщил, что в 2025 году средняя зарплата по Крыму выросла на 17% и составила более 63 тысяч рублей.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.