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Новости Республики
Две группы туристов с детьми увязли в грязевой ловушке на Генеральских пляжах
фото: МЧС Республики Крым

Две группы туристов с детьми увязли в грязевой ловушке на Генеральских пляжах

Опубликовал: news-parser в Происшествия 12:46 16.06.2026

Пятеро взрослых и двое детей застряли в грязевой ловушке в Ленинском районе Крыма на автомобилях. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, людей пришлось эвакуировать спасателям.

Машины завязли ночью в размытом грунте в районе Генеральских пляжей. Первый запрос о помощи поступил от туристов, застрявших в атомобиле Mitsubishi L200. В машине находились четыре человека, в том числе годовалый ребенок. На место выехали сотрудники Ленинского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас».

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Всего были эвакуированы семь человек, из них двое несовершеннолетних. Все были доставлены в безопасное место. В медпомощи никто не нуждался.

источник: РИА Новости Крым

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