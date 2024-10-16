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Две крымских спортсменки представят Республику на Кубке России по ММА в Москве
фото: страница Анны Селивановой ВКонтакте

Две крымских спортсменки представят Республику на Кубке России по ММА в Москве

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 11:38 16.10.2024

18-19 октября в Москве на базе спорткомплекса Академии спорта «Динамо» пройдет розыгрыш Кубка России по смешанному боевому единоборству (ММА).

Кубок России – один из важнейших турниров года, победители которого получат возможность принять участие в чемпионате России по ММА-2025 без отбора. Кроме того, этот турнир носит титул мастерского, а значит, спортсмены имеют возможность получить спортивные звания по его итогам. Ожидается, что в этом году в октагон выйдут как опытные бойцы, так и перспективная молодежь. Крым на Кубке представят две спортсменки – Елизавета Попова из Симферополя (КСЕ «Торнадо», тренер – Павел Степанов, весовая категория – до 65,8 кг) и Анна Селиванова из Севастополя (КЕ «Кузня», тренер – Азнаур Батчаев, до 56,7 кг), — сообщает «Крымский спорт»

 

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