фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
Две программы «Академии гостеприимства» в Крыму — среди лучших практик в сфере туристического образования страны
11:42 04.09.2025
Крым туристический 2025-09-04
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и образовательные организации активно работают над повышением качества подготовки специалистов в сфере туризма. Это позволяет выпускникам успешно интегрироваться в профессиональную среду и достигать высоких результатов. Высокий уровень трудоустройства выпускников подтверждает перспективность и востребованность профессий в сфере туризма. Минобрнауки России опубликовало лучшие практики трудоустройства, которые помогут вузам совершенствовать процесс подготовки специалистов и повышать их конкурентоспособность на рынке труда. Среди них — две программы «Академии гостеприимства» курорта «Мрия».
Кроме того, команда учебного центра «Академия гостеприимства» курорта «Мрия» ранее была награждена Премией Правительства РФ в области туризма за образовательный проект «Класс гостеприимства». Премию присудили за создание условий для успешного профориентации молодежи, формирование у нее философии гостеприимства как образа мышления через вовлечение в профессии гостиничной индустрии.
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
