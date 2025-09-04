Прямо сейчас:
Две программы «Академии гостеприимства» в Крыму - среди лучших практик в сфере туристического образования страны
Две программы «Академии гостеприимства» в Крыму — среди лучших практик в сфере туристического образования страны

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и образовательные организации активно работают над повышением качества подготовки специалистов в сфере туризма. Это позволяет выпускникам успешно интегрироваться в профессиональную среду и достигать высоких результатов. Высокий уровень трудоустройства выпускников подтверждает перспективность и востребованность профессий в сфере туризма. Минобрнауки России опубликовало лучшие практики трудоустройства, которые помогут вузам совершенствовать процесс подготовки специалистов и повышать их конкурентоспособность на рынке труда. Среди них  — две программы «Академии гостеприимства» курорта «Мрия».

Кроме того, команда  учебного центра «Академия гостеприимства»  курорта «Мрия» ранее была награждена Премией Правительства РФ в области туризма за образовательный проект «Класс гостеприимства». Премию присудили за создание условий для успешного профориентации молодежи, формирование у нее философии гостеприимства как образа мышления через вовлечение в профессии гостиничной индустрии.

