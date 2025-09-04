Две программы «Академии гостеприимства» в Крыму — среди лучших практик в сфере туристического образования страны

Кроме того, команда учебного центра «Академия гостеприимства» курорта «Мрия» ранее была награждена Премией Правительства РФ в области туризма за образовательный проект «Класс гостеприимства». Премию присудили за создание условий для успешного профориентации молодежи, формирование у нее философии гостеприимства как образа мышления через вовлечение в профессии гостиничной индустрии.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК