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Движение по трассе «Таврида» (перекрытое из-за утреннего ДТП с фурой) возобновлено
Скриншот: Крым 24

Движение по трассе «Таврида» (перекрытое из-за утреннего ДТП с фурой) возобновлено

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:44 28.04.2021

Движение по трассе «Таврида» осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».

В 14:30 на 82-м км автомобильной дороги А-291 «Керчь – Симферополь — Севастополь»  возобновлено движение транспорта по направлению в Керчь. Последствия ДТП устранены в полном объеме: поврежденное транспортное средство эвакуировали, — говорится в сообщении.

Речь идет об утреннем ДТП с фурой, которая перекрыла две полосы трассы «Таврида» по направлению в Керчь. Весь транспорт был перенаправлен на «старую трасс», через Феодосию. Последствия этой аварии устранялись более 6 часов.

Движение по трассе «Таврида» (перекрытое из-за утреннего ДТП с фурой) возобновлено

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