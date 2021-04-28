Движение по трассе «Таврида» (перекрытое из-за утреннего ДТП с фурой) возобновлено

Движение по трассе «Таврида» осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».

В 14:30 на 82-м км автомобильной дороги А-291 «Керчь – Симферополь — Севастополь» возобновлено движение транспорта по направлению в Керчь. Последствия ДТП устранены в полном объеме: поврежденное транспортное средство эвакуировали, — говорится в сообщении.

Речь идет об утреннем ДТП с фурой, которая перекрыла две полосы трассы «Таврида» по направлению в Керчь. Весь транспорт был перенаправлен на «старую трасс», через Феодосию. Последствия этой аварии устранялись более 6 часов.