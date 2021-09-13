Движение по трассе «Таврида» в сторону Керчи было перекрыто на час из-за ДТП

С семи до восьми часов вечера было перекрыто движение по трассе «Таврида» в направлении Керчи.

С 19:00 13 сентября на трассе А-291 «Таврида», в районе с. Приморское (79-й км) по направлению в город Керчь движение для автотранспорта закрыто. Причина: ДТП. По направлению в город Симферополь осуществляется в штатном режиме, — сообщили в ФКУ «Упрдор «Тамань».

Отмечается, что на месте работали сотрудники ДПС и эксплуатирующей организации.

В пресс-службе МВД России по РК уточнили ТАСС , что на участке трассы «Таврида» в Ленинском районе произошли два ДТП с разницей в 10 минут. Пострадал один водитель. Иных подробностей аварий пока нет.