 Движение по трассе "Таврида" в сторону Керчи было перекрыто на час из-за ДТП

С семи до восьми часов вечера было перекрыто движение по трассе «Таврида» в направлении Керчи.
С 19:00 13 сентября на трассе А-291 «Таврида», в районе с. Приморское (79-й км) по направлению в город Керчь движение для автотранспорта закрыто. Причина: ДТП. По направлению в город Симферополь осуществляется в штатном режиме, — сообщили в ФКУ «Упрдор «Тамань».
Отмечается, что на месте работали сотрудники ДПС и эксплуатирующей организации.
В пресс-службе МВД России по РК уточнили
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