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Новости Республики
Двое бизнесменов незаконно завезли в Крым 13 иностранцев: они под подпиской о невыезде
фото: пресс-служба управления ФСБ по РК и Севастополю

Двое бизнесменов незаконно завезли в Крым чёртову дюжину иностранцев

Опубликовал: news-parser в Происшествия 17:52 15.07.2026

В Крыму двоих предпринимателей из Краснодарского края обвиняют в организации незаконного пребывания иностранцев в России по предварительному сговору. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по РК и Севастополю. Бизнесмены нашли в Сочи иностранцев, которые долгое время находились там незаконно. Они уклонялись от выезда из России. Сообщники привезли иностранцев в Крым и поселили в арендованном гараже. Приезжие занимались строительством жилого комплекса в Ялте.

Всего указанным образом краснодарцы организовали пребывание в Крыму 13 граждан одной из стран Центральной Азии, – рассказали в ФСБ.

В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Сотрудники ФСБ ищут и других иностранцев, которых могли завезти сообщники.

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источник: Комсомольская правда Крым

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