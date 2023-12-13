Двое граждан стран Центральной Азии так «привязались» к Крыму, что не уехали домой даже по решению суда

В Бахчисарайском районе сотрудниками миграционной службы полиции привлечены к административной ответственности двое иностранцев, которые не исполнили решение суда о самоконтролируемом выезде из нашей страны.

В рамках проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов нарушения гражданами миграционного законодательства сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД России по Бахчисарайскому району привлечены к административной ответственности двое иностранцев. Данные лица, граждане стран Центральной Азии, злостно уклонялись от выезда за пределы Российской Федерации. Ранее сотрудниками полиции они привлекались к административной ответственности по ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ за нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, — сообщили в МВД по РК.

Судом было принято решение о самоконтролируемом выезде данными гражданами из нашей страны. Однако решение суда иностранцы не исполнили.

8 декабря т.г. в отношении данных лиц сотрудниками полиции составлены административные материалы по ч.3 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение иностранного гражданина или лица без гражданства от исполнения административного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда из Российской Федерации), — уточнили в МВД по РК.

Согласно постановлению Бахчисарайского районного суда, иностранные граждане подвергнуты принудительному выдворению за пределы РФ с соответствующим запретом въезда в Россию.