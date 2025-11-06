Двое крымских школьников удостоены медали Совета Федерации РФ «За проявленное мужество»

Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил школьников за неравнодушие и мужество, которые помогли Арслану при нападении преступника встать на защиту пожилой женщины, а Полине – выручить тонущего ребенка.

Ваши смелые поступки еще раз доказывают, что героя определяет не возраст. Далеко не каждый взрослый способен, рискуя собой, прийти на помощь незнакомому человеку, попавшему в беду. С такими героями мы можем быть уверены в будущем Крыма. Отдельно хочу поблагодарить родителей за воспитание прекрасных детей, настоящих граждан нашей великой России, – сказал Глава Крыма.

Сенатор Российской Федерации – представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым Герой России Юрий Нимченко выразил признательность юным крымчанам за предотвращение беды, за помощь людям, отметив, что родители Арслана и Полины внесли совершенно особый вклад в воспитание детей.

Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю генерал-майор юстиции Владимир Терентьев выказал поддержку смелым подвигам ребят и поблагодарил их родителей за созданные условия для правильного воспитания детей.

С поздравлениями к школьникам также обратились первый заместитель Председателя Государственного Совета РК Андрей Козырев и министр чрезвычайных ситуаций РК Алексей Еременко.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым