Дворец детского и юношеского творчества Севастополя начал марафон «100 лет творчества»

В зрительном зале государственного учреждения дополнительного образования Севастополя «Дворец детского и юношеского творчества» состоялся праздничный концерт, посвящённый дню рождения Дворца детского и юношеского творчества и торжественной церемонии обратного отсчёта перед празднованием 100-летия учреждения «100 лет творчества».

Торжественная церемония обратного отсчёта дала старт марафону «100 лет творчества», который в течение всего предъюбилейного периода будет состоять из 100 знаковых мероприятий.

Дворец пионеров, как многие горожане называют Дворец детского и юношеского творчества, – легендарное учреждение. Дворец – это флагман дополнительного образования, это законодатель моды в сфере воспитания детей. Дворец – это большая семья, которая объединяет поколения. Многие бабушки, дедушки, мамы и папы приводят сюда своих детей, внуков и вспоминают свои занятия в кружках, делятся воспоминаниями с детьми, обсуждают, какой был дворец много лет назад и сейчас. Воспоминания объединяют семьи. Сегодня Севастополь отмечает 99-летие дворца. Это 99 лет счастья, детского смеха, творчества, ярких побед. Этот год перед вековым юбилеем будет полон праздников, концертов, фестивалей и конкурсов. Покажем всему городу, чем мы гордимся, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора департамента образования и науки Максима Кривоноса.

Воспитанники творческих объединений создали атмосферу праздника для всех участников торжества и познакомили зрителя с многообразием творческого потенциала ДДЮТ как учреждения дополнительного образования.

В концерте в честь дня рождения и старта марафона приняли участие более 100 учащихся и более 200 зрителей – родители наших воспитанников, почётные гости, представители общественных организаций города, ветераны – педагоги дворца, обучающиеся творческих объединений. Сейчас во дворце занимаются более пяти тысяч севастопольских мальчишек и девчонок в возрасте от 5 до 18 лет. Во дворце работают 38 творческих объединений различной направленности: изобразительное искусство, хореография, художественное слово, КВН, каждый ребёнок может найти себе занятие по душе, – отмечает директор ДДЮТ Александр Осокин.

В ходе регионального марафона «100 лет творчества» состоится множество мероприятий.

Состоятся конкурс стихов и песен о дворце, конкурс-выставка рисунков «Тебе, Дворец, мы посвящаем», конкурс флешмобов «Зажигай, Дворец», программа выступлений лучших творческих коллективов дворца на различных площадках города, онлайн-акции «Добрый день, мой Дворец», посвящённые династиям, педагогам-выпускникам, ветеранам, традициям нашего любимого дворца, и другие яркие события для детей, родителей, педагогов, всех севастопольцев. Кто хоть раз побывал во дворце, сохранит его в своём сердце навсегда, – подчеркивает заместитель директора Дворца детского и юношеского творчества Наталья Загородняя.

Все анонсы предстоящих событий марафона будут опубликованы на сайте дворца: https://sddut.edusev.ru/ и в группе во ВКонтакте: https://vk.com/sevddut.

Датой рождения Дворца детского и юношеского творчества считается 22 апреля 1925 года, когда в Севастополе был создан Центральный пионерский клуб в помещении бывшего магазина на улице Ленина напротив Дома офицеров, где в кружках начиналась подготовка пионерских вожатых, корреспондентов, звеньевых. В Центральном пионерском клубе также проводились вечера самодеятельности. Именно тогда в Севастополе был заложен фундамент системы дополнительного образования сегодняшнего дня.

После Великой Отечественной войны Севастополь отстраивали заново. Город рос, и желающих заниматься в различных кружках становилось больше. В 1953 году город решил подарить детям одно из красивейших архитектурных сооружений – здание Института физических методов лечения имени И. М. Сеченова. Изувеченный войной дворец восстанавливал весь город. Учреждение было открыто 22 апреля 1962 года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя