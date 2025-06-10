Двух симферопольцев обвиняют в посредничестве во взяточничестве при незаконных действиях с земельным участком

Следственным отделом по Центральному району г. Симферополя установлено, что в марте текущего года знакомые предприниматели обратились к собственнику земельного участка в Ялте, предложив изменить его целевое назначение, позволяющее дальнейшее использование в коммерческих целях. Собственнику надлежало передать соучастникам 1,4 млн рублей, якобы адресованные должностным лицам профильных ведомств. Согласившись с условиями, мужчина передал часть обозначенной суммы в размере 700 тыс. рублей. Преступная деятельность фигурантов была пресечена при передаче денежных средств в ходе спецмероприятий, проведенных во взаимодействии сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД, — сообщили в пресс-службе ведомства.