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Двух симферопольцев обвиняют в посредничестве во взяточничестве при незаконных действиях с земельным участком
фото: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю

Двух симферопольцев обвиняют в посредничестве во взяточничестве при незаконных действиях с земельным участком

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 15:27 10.06.2025

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Симферополя. Соучастники обвиняются в предложении посредничества и посредничестве во взяточничестве в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1, ч. 5 ст. 291.1 УК РФ).

Следственным отделом по Центральному району г. Симферополя установлено, что в марте текущего года знакомые предприниматели обратились к собственнику земельного участка в Ялте, предложив изменить его целевое назначение, позволяющее дальнейшее использование в коммерческих целях. Собственнику надлежало передать соучастникам  1,4 млн рублей, якобы адресованные должностным лицам профильных ведомств. Согласившись с условиями, мужчина передал часть обозначенной суммы в размере 700 тыс. рублей. Преступная деятельность фигурантов была пресечена при передаче денежных средств в ходе спецмероприятий, проведенных во взаимодействии сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Органом предварительного следствия выполняются необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Изъята землеустроительная документация, проводятся необходимые экспертизы.

Устанавливаются все обстоятельства и возможные лица, причастные к преступной схеме.

источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю

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