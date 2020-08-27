Джиппинг в Крыму не всегда безопасен для туристов. Шокирующее происшествие на мысе Меганом

Сегодня днем (примерно, в 12:05) в службу спасения поступило сообщение о том, что на восточном склоне мыса Меганом, в районе местности, выходящей к дачному поселку «Бугаз», перевернулся автомобиль УАЗ, который осуществлял прогулочный выезд. Уточнялось, что в этом ДТП на пересеченно йместности есть пострадавшие, необходима помощь спасателей.

К месту происшествия немедленно была направлена дежурная смена Судакского аварийно – спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 4-х человек. По прибытии было установлено, установлено, что водитель а/м УАЗ-469, осуществляя спуск вниз, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд с дороги и опрокидывание автомобиля. Транспортное средство несколько раз перевернувшись, ударилось о дерево, которое и остановило дальнейшее падение вниз с горы. Спасатели приняли меры пожарной безопасности, оказали психологическую помощь пострадавшим, после чего доставили их к автомобилю скорой помощи, — сообщили в МЧС РК.

Итог «покатушек» плачевный: двоих пострадавших работники скорой помощи направили в приемное отделение Судакской городской больницы, остальным была оказана помощь на месте (ушибы, ссадины, порезы), в госпитализации не нуждались. Всего в автомобиле находилось 7 человек, в том числе один 10-летний ребенок.

Спасатели подчеркивают: это не первый случай происшествия с так называемым «джиппингом».

По словам министра ЧС РК Сергея Шахова, в прошлом году Государственным советом Республики Крым принят закон «Об особенностях организации автомототуризма на маршрутах повышенной опасности на территории Республики», разработанный министерством курортов и туризма РК.

Данный закон разрабатывался в связи с необходимостью урегулирования отношений, связанных с особенностью организации автомототуризма на маршрутах, пролегающих в горной, горно-лесистой, труднопроходимой местности и представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья туристов, — сообщил Сергей Шахов.

По его словам, документ определяет юридический статус организаторов автомототуризма, предусматривает разработку и согласование маршрутов повышенной опасности, создание реестра и обустройство маркировки таких маршрутов, выдачу личных идентификационных карточек водителям, учет транспортных средств, наличие у водителя удостоверения, дающего права на управление автомобилем данной категории и стажа не менее 3 лет, обязательное прохождение медосмотра и техосмотра транспорта, наличие радиосвязи, привлечение инструкторов-проводников.

Однако, на практике, к сожалению, контроль за оказанием услуг так называемого джиппинга практически не осуществляется. Такого рода экстремальные прогулки осуществляются без соблюдения требований безопасности, проведения технического осмотра транспортных средств перед выездом, медицинского осмотра водителей, с многочисленными нарушениями законодательства. Перевозчики используют на туристических маршрутах наспех переделанные УАЗы, которые по своим техническим характеристикам представляют серьезную опасность жизни и здоровью людей. Довольно часто экскурсионные джипы эксплуатируются без крыши для большей обзорности, — подчеркнул министр ЧС.

В этом происшествии на мысе Меганом разбираются правоохранители.