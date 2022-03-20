Единый центр гуманитарной помощи за месяц направил более тысячи тонн грузов жителям Донбасса

Единый центр гуманитарной помощи почти за месяц направил жителям Донбасса более 1 тыс. тонн грузов. Об этом пишет ТАСС .

На склад Единого центра гуманитарной помощи в Ростовской области, расположенного на базе Донского государственного технического университета, поступило более 1 025 тонн гуманитарной помощи. Открыты дополнительные федеральные склады гуманитарной помощи в Белгородской области и Республике Крым. На базе единых центров сбора гуманитарной помощи и региональных отделений Российского Красного Креста работают пункты выдачи гуманитарной помощи для переселенцев, не проживающих в ПВР, — сообщили в Едином центре гуманитарной помощи.

Уточняется, что 193,2 тонны были переданы на территории Луганской и Донецкой народный республик, 42,2 тонны — на резервные склады в Белгородскую область и Республику Крым для формирования гуманитарных наборов для граждан, прибывающих на территорию Российской Федерации по гуманитарным коридорам. В пункты временного размещения уже распределили 505,8 тонны, еще 283,8 тонны находятся в резерве также для передачи в ПВР и формирования гуманитарных наборов.

На протяжении месяца помогаем жителям Луганской и Донецкой народных республик. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы им было комфортно в России. Уже 1 069 добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей из 33 регионов страны принимают участие в мероприятиях по размещению и оказанию помощи жителям. Большое внимание уделяем сбору, формированию и доставке гуманитарной помощи людям. Добровольцы помогают с формированием гуманитарного груза и на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, в Крыму — во всех федеральных округах. Но мы не только обеспечиваем всем необходимым жителей, формируем и передаем гуманитарную помощь, но и проводим занятия для детей, стараемся уделить людям больше внимания в праздники: дарим подарки и цветы, — приводятся в сообщении слова члена Общественной палаты РФ, руководителя Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгения Козеева.

Отметим, что в Крыму проходит сбор и отправка гуманитарной помощи для переселенцев из ЛНР и ДНР и людей, проживающих на территории Украины. Сейчас на складах формируются продовольственные наборы, которые в ближайшее время доставят в Херсонскую область. В один из пунктов сбора в Симферополе для оказания помощи прибыли добровольцы #МыВместе.

Важно, чтобы помощь была оперативной и нужной. Поэтому наборы гуманитарной помощи собираются исходя из потребностей людей. На днях мы работали в освобожденном Херсоне и Херсонской области — выясняли, в чем в первую очередь нуждаются люди. В основном это продукты и детское питание, — приводятся в сообщении слова депутата Госдумы, координатора «Единой России» по молодежной политике, руководителя «Молодежки ОНФ» Игоря Кастюкевича.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины, которые продолжаются по сей день. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, ежедневно повреждения наносятся жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.

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