"Эффект Долиной" отменяется? На пенсионерку, желающую вернуть проданную квартиру, завели дело о мошенничестве
«Эффект Долиной» отменяется? На пенсионерку, желающую вернуть проданную квартиру, завели дело о мошенничестве

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:59 19.12.2025

Женщина продала жильё под влиянием аферистов, но в суде исказила обстоятельства сделки.

Пожилая женщина несколько месяцев под воздействием неизвестных лиц назад продала свою квартиру, получив 1,6 млн рублей, рассказали в региональном УМВД. Через некоторое время пенсионерка поняла, что её обманули мошенники. Она не стала передавать средства, полученные от продажи квартиры, аферистам, а решила потратить их на личные нужды.

Через два месяца после оформления сделки 70-летняя женщина обратилась в суд, чтобы расторгнуть договор купли-продажи квартиры. В иске она указала, что продала квартиру под влиянием мошенников и намерена вернуть недвижимость в собственность. При этом истица исказила обстоятельства сделки.

По данному факту было заведено уголовное дело о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. Расследование продолжается, обстоятельства дела устанавливаются.

источник: ЦИАН

