Егор Бойченко из Симферопольского района – взял «бронзу» боксерского турнира в Санкт-Петербурге

Егор Бойченко из Кольчугино Симферопольского района стал бронзовым призером традиционного Кубка памяти Николая Никифорова-Денисова по боксу среди юниоров 2003-2004 гг. р.
Соревнования прошли в Санкт-Петербурге на КСК «Сибур Арена». Воспитанник Романа и Ивана Поповых отличился в весовой категории 63,5 кг, — сообщает «Крымский спорт».
В турнире приняли участие около 300 спортсменов из 64 регионов России.
Справка: Николай Александрович Никифоров-Денисов – значимая фигура советского и российского бокса, первый в истории мирового бокса советский президент Европейской, а затем и международной Ассоциации любительского бокса.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Расскажи друзьям!
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..