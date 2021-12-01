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Егор Бойченко из Симферопольского района – взял "бронзу" боксерского турнира в Санкт-Петербурге
фото: Федерация бокса Крыма

Егор Бойченко из Симферопольского района – взял «бронзу» боксерского турнира в Санкт-Петербурге

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:13 01.12.2021

Егор Бойченко из Кольчугино Симферопольского района стал бронзовым призером традиционного Кубка памяти Николая Никифорова-Денисова по боксу среди юниоров 2003-2004 гг. р.

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге на КСК «Сибур Арена». Воспитанник Романа и Ивана Поповых отличился в весовой категории 63,5 кг, — сообщает «Крымский спорт».

В турнире приняли участие около 300 спортсменов из 64 регионов России.

Справка:  Николай Александрович Никифоров-Денисов – значимая фигура советского и российского бокса, первый в истории мирового бокса советский президент Европейской, а затем и международной Ассоциации любительского бокса.

Егор Бойченко из Симферопольского района – взял "бронзу" боксерского турнира в Санкт-Петербурге

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