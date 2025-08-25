Прямо сейчас:
Егор Сороколетов из Керчи – бронзовый призер международного турнира силачей в Кемеровской области

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 14:06 25.08.2025

В минувшую субботу, 23 августа, в Киселевске Кемеровской области в рамках фестиваля силовых видов спорта «Кузница», посвященного Дню шахтера, прошел международный турнир силачей.

Как сообщили порталу «Крымский спорт» в международном богатырском движении «Сильнейшая нация мира» (Анна Высоцкая), десять спортсменов из России, Китая, Казахстана и Белорусии показали свою силу на пределе человеческих возможностей.

Богатыри выступили в пяти упражнениях: подъем оси Аполлона Акселя (120 кг, на количество раз), перенос корпуса автомобиля «Победа» весом 500 кг на 20 м, кантовка покрышки весом 280 кг (8 переворотов на скорость), богатырская карусель с весом 270 кг (на дальность) и подъем шести камней Атласа (100, 120, 140, 160, 180 и 200 кг).

Победителем соревнований стал Александр Клоков из Липецка, «серебро» – у Валентина Акимова из Темкино Смоленской области, «бронза» – у керчанина Егора Сороколетова.

Егор Сороколетов – неоднократный обладатель титула «Богатырь Крыма», мастер спорта по пауэрлифтингу, чемпион и призер всероссийских и международных турниров. На железнодорожном вокзале Ростов-главный Егор отбуксировал железнодорожный состав массой 496 500 кг на 3 м 70 см за 58,90 секунды (рекорд России), а в марте 2024 года протянул 11-тонный «КамАЗ» на 100 метров, на что у него ушло 14 минут 47 секунд (рекорд официально зафиксировали и внесли в Книгу рекордов России).

Отметим, что почетными гостями турнира в Киселевске стали участник шоу «Титаны» и мировая звезда армрестлинга Виталий Лалетин, исполняющий обязанности министра спорта Кузбасса Вадим Ратушный и президент международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер.

источник: «Крымский спорт»

 

Просмотры: 2 115

