Ехал себе мужик на «Hyundai», и тут бац, в него въезжают сразу две автоледи. ДТП в Севастополе

Все зло от…

Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП в Севастополе, в котором столкнулись три автомобиля. Мало того, в этой аварии еще и пострадал ребенок.

Сегодня, в 17:10 в районе дома № 84 на улице Хрусталева 40-летняя автоледи, управляя автомобилем «KIA», при выезде с прилегающей территории на главную дорогу, не уступила дорогу при повороте налево и совершила столкновение с автомобилем «Opel» под управлением 48-летней автоледи, в результате чего автомобили «KIA» и «Opel» выехали на полосу встречного движения, где произвели столкновение с автомобилем » Hyundai» под управлением 36-летнего водителя/ В результате ДТП телесные повреждения получил 4-летний ребенок пассажир автомобиля «Киа», который был доставлен в городскую больницу, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

На место дорожного происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекциии Севастополя. В ходе проверки признаков опьянения у водителей не выявлено. В настоящее время по факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.