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Екатерина Нагорная из Севастополя взяла серебро первенства России по женской борьбе среди юниорок
фото: ВКонтакте, Федерация спортивной борьбы России

Екатерина Нагорная из Севастополя взяла серебро первенства России по женской борьбе среди юниорок

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 12:55 15.04.2024

В Наро-Фоминске Московской области 10-13 апреля состоялось первенство России по женской борьбе среди юниорок до 21 года.

В соревнованиях приняли участие 162 спортсменки из 41 региона РФ. Были разыграны 10 комплектов наград. Кандидат в мастера спорта России, воспитанница КСП УОР (Краснолесье, Симферопольский район) Екатерина Нагорная из Севастополя (тренеры – Виктор Щербаков, Алихан Карацев и Сеиф Чалбаш) стала серебряным призером в весовой категории до 59 кг. Екатерина провела четыре схватки, в трех одержала победы и только в финале уступила Елене Куровой из Красноярского края, — сообщает «Крымский спорт»

Еще одна воспитанница КСП УОР (Краснолесье, Симферопольский район) Мария Звягинцева (тренеры – Андрей Добрынин, Игнат Грек и Асан Чалбаш) заняла 16-е место в весе до 50 кг, а Элла Горничева из Симферополя (ГБУ ДО РК «СШ № 7», тренер – Андрей Добрынин) – 15-е в категории до 68 кг.

Узнайте больше:  Боксеры из Крыма и Севастополя - медалисты первенства ЮФО в Волгограде

источник: «Крымский спорт»

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