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Экипаж машины боевой. Минобороны РФ рассказывает о героях-танкистах Великой Отечественной и наших дней
Фото: МО РФ

Экипаж машины боевой. Минобороны РФ рассказывает о героях-танкистах Великой Отечественной и наших дней

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:29 25.04.2022

И снова исторические параллели. И снова между огненными событиями Великой Отечественной и нынешней спецоперации на Украине. Очередной рассказ – о героях-танкистах. Танк – грозное оружие, серьезная сила, дающая преимущество и развивающая успех в современных боевых действиях. Но чего стоит эта сила без умения, профессионализма, храбрости и расчетливости экипажа?

Герои – танкисты.

В ходе марша российские танкисты обнаружили вооруженное формирование украинских националистов и вступили в бой. Одним из первых, кто нанес противнику урон, оказался экипаж лейтенанта Александра Бялика. Продвигаясь вглубь обороны противника, его танк подорвался на мине, в результате чего потерял подвижность и воспламенился. Несмотря на это, отважный российский офицер продолжил вести огонь по националистам до тех пор, пока не израсходовал весь боекомплект. Затем Александр Бялик лично эвакуировал раненого механика-водителя из горящей боевой машины и вместе с экипажем оказал упорное сопротивление противнику. Перемещаясь в пешем порядке под минометным огнем, танкисты в итоге вскрыли и уничтожили три позиции националистов, после чего доставили раненого в безопасное место.

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В 1943 году в ходе Курской битвы при наступлении в районе Смородино советские танкисты обнаружили фашистскую засаду из восьми танков. Одним из первых, кто открыл огонь и поджег боевую технику противника, стал экипаж лейтенанта Ивана Бутенко. Продвигаясь вперед, его танк получил прямое попадание снаряда, в результате чего была выведена из строя пушка и погиб командир башни. Несмотря на это, бесстрашный советский офицер продолжил бой и пошел на таран, в ходе которого разбил два немецких танка. После второго попадания и возгорания боевой машины Иван Бутенко лично эвакуировал раненого связиста и вступил в схватку с немецким экипажем. Выбив из рук фашистского офицера пистолет, он этим оружием уничтожил противостоящего противника, после чего забрал немецкие документы и под минометным огнем доставил раненого в укрытие.

Экипаж машины боевой. Минобороны РФ рассказывает о героях-танкистах Великой Отечественной и наших дней


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