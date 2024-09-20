Экипаж танка Т-90 — севастопольцам: «Мы надёжно держим наши позиции и постоянно идём вперёд»

Российские военнослужащие, выполняющие задачи в зоне спецоперации, – сильные, мужественные и бесстрашные мужчины, готовые всегда прийти на помощь друг другу. В их числе – экипаж танка Т-90.

Сейчас военнослужащие во главе с командиром с позывным «Бурый» успешно выполняют задачи спецоперации в зоне ответственности группировки «Днепр». Когда Отечеству потребовались солдаты, они оставили налаженную жизнь и заключили контракт с Минобороны.

Чтобы защитить мирных людей, чтобы остановить врага и уничтожить его в самом его логове, – говорят бойцы. – Иначе не получится, поэтому будем действовать до полной нашей Победы!

Под стать командиру – механик-водитель с позывным «Кадет» и наводчик-оператор с позывным «Счастливчик», только они чуть моложе своего командира. Одним экипажем они стали год назад. За успешное выполнение боевых задач «Бурый», «Счастливчик» и «Кадет» представлены к наградам.

Танкисты передают привет жителям Города-Героя.

От экипажа и всего подразделения передаю привет севастопольцам, – говорит «Бурый». – Мы знаем, что враг пытается наносить удары по полуострову. Поэтому мы надёжно держим наши позиции и постоянно идём вперёд. Враг будет разбит и уничтожен! Победа будет за нами!

Напомним, военнослужащим предоставляется порядка 15 федеральных и региональных льгот и гарантий, в том числе те, которые получают участники спецоперации: служебное жильё или компенсация за аренду жилья, страхование жизни и здоровья, кредитные и налоговые каникулы, дополнительные льготы и гарантии субъектов РФ и другие. Для поступления на военную службу по контракту нужно подготовить следующие документы: автобиографию и анкету (форма размещена на сайте), паспорт, военный билет, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении детей.

Пункт отбора находится по адресу ул. Коммунистическая, 3а, телефон: +7 (8692) 22-14-51.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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