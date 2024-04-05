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Экс-депутат и бизнесмен из Нижнегорского района ответят за вымогательство

Экс-депутат и бизнесмен из Нижнегорского района Крыма ответят за вымогательство

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 13:26 05.04.2024

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Нижнегорского сельского поселения и индивидуального предпринимателя. Сообщники обвиняются в вымогательстве в составе группы лиц в крупном размере (п.п. «а, г» ч. 2 ст. 163 УК РФ).

Следователем управления по расследованию особо важных дел установлено, что подельники требовали от жителя Нижнегорского района, который купил у брата коммерсанта два участка в Митрофановском сельском поселении, продать землю обратно. Сообщники предложили заведомо заниженную стоимость без учета значительных материальных вложений нового собственника. С целью «мотивации» и принятия скорейшего решения действующий на тот момент депутат и предприниматель с мая по август 2023 года размещали в соцсетях видеоролики в отношении собственника участков и его родственников с ложными порочащими сведениями. Действия злоумышленников были пресечены в октябре 2023 года  оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, — раскрыли подроности в Следственном комитете.

В ходе следствия обвиняемые дали подробные признательные показания, подтвердив их на очных ставках и проверках с выездом на место, в связи с чем судом им была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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В настоящее время расследование уголовного дела завершено. По информации прокуратуры РК, с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Нижнегорский районный суд для рассмотрения по существу.

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