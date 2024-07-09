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Экс-директор аквапарка в Севастополе наказан за «причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего»
Фото: Следком

Экс-директор аквапарка в Севастополе наказан за «причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 13:22 09.07.2024

В Севастополе вступил в силу приговор в отношении бывшего директора аквапарка, допустившего получение тяжких травм ребенком в бассейне. Установлено, что в 2022 году директор не организовал безопасность людей в бассейнах аквапарка, не обеспечил нахождение медработника на месте, наличие спасательного поста и достаточного количества инструкторов, функции которых выполняли принятые на работу несовершеннолетние.

Днем 24 июля 6-летний ребенок беспрепятственно прошел на территорию бассейна для взрослых, где в отсутствие спасателя-инструктора прыгнул с бортика, полностью погрузился в воду, в результате чего наступила его клиническая смерть. Меры по спасению мальчика работниками аквапарка предприняты не были, его извлекли из воды отдыхающие. Благодаря оперативно прибывшим врачам малыша удалось реанимировать. Однако в результате происшествия его здоровью был причинен тяжкий вред — он признан инвалидом I группы, — сообщили в Следственном комитете.

В ходе следствия были установлены все обстоятельства преступления, приняты меры для организации реабилитации пострадавшего ребенка.

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Суд признал бывшего директора аквапарка виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ).

Ему было назначено наказание в виде двух лет принудительных работ в специализированном центре под присмотром конвоя. В настоящее время приговор суда вступил в законную силу.

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