Экс-министр культуры Крыма Арина Новосельская намерена уйти в зону СВО. Из колонии

Бывшая глава Министерства культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская, осужденная на 10 лет колонии за взятку, подала заявление о прохождении службы в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

На днях члены комиссии посетили с проверкой СИЗО-6 в Москве, где, в том числе поговорили с экс-министром культуры Крыма Верой (Ариной) Новосельской. Она рассказала им, что подала заявление о службе на СВО. По словам бывшей чиновницы, она подала заявление еще три месяца назад и надеется, что в ближайшее время его рассмотрят, — сказал собеседник агентства.

Как рассказала ТАСС член ОНК Москвы Мария Ботова:

Новосельская очень положительно отзывалась о сотрудниках изолятора, по ее словам, сотрудники очень стараются сделать так, чтобы тюрьма была как можно меньше похожа на тюрьму.

Замоскворецкий суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил Новосельскую к 10 годам колонии за получение взятки в размере 25 млн рублей при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Как установлено судом, она получила взятку в 2018 году от бенефициара ООО «Меандр» за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ. Суд назначил ей дополнительное наказание в виде штрафа в размере 128 млн рублей, лишил звания заслуженного работника культуры РФ и запретил занимать должности в органах власти в сфере образования в течение 15 лет. На имущество Новосельской и членов ее семьи был наложен арест. Она обжаловала приговор.

С 2007 по 2012 год Новосельская была помощником народного депутата Верховной рады Украины Елены Нетецкой, позже стала заместителем министра культуры Автономной Республики Крым, а после — директором Крымского академического театра кукол. После воссоединения Крыма с Россией Новосельская стала главой Министерства культуры Республики Крым. 22 ноября 2021 года она была уволена в связи с утратой доверия.

источник: ТАСС