Экс-президент Украины Петр Порошенко признался, что в 2014 году распорядился вывезти деньги и золото из Крыма

Сегодня Киевский апелляционный суд рассматривал дело Петра Порошенко. Трансляция велась на YouTube-канале Киевского апелляционного суда. Бывшего главу государства подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме того, он фигурирует еще в десятках уголовных дел, но уже как свидетель. По словам самого Порошенко, всего против него возбудили 130 дел, 40 из них уже закрыли.

Интересно, что бывший президент Украины Петр Порошенко признался, что в 2014 году поручил вывезти из Крыма золото и четыре миллиарда гривень наличными и даже звонил по этому поводу Владимиру Путину.

Я хотел бы признаться: да, я давал указания непосредственно о перемещении наличных средств через линию соприкосновения с оккупированным Крымом, — сказал Порошенко.

Он пояснил, что обращался с этим к трем людям, возглавлявшим тогда ведомства: главе Национального банка Валерии Гонтаревой, министру внутренних дел Арсену Авакову и главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку.

Более того, я по этому поводу звонил Путину, и это было в 2014 году. А сумма этой налички была четыре миллиарда гривен плюс золото, плюс активы украинского Национального банка, которые вследствие моей дипломатической работы, преданности своему делу… сотрудников Национального банка, блистательной работе милиции и сотрудников СБУ были завезены в хранилища Национального банка с оккупированной территории Крыма, которые хранились в сейфах республиканского отделения, — поведал Порошенко.

Он утверждает, что если бы ничего не делал, то эти деньги попали бы в Донецк.

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