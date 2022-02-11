Экс-президент Украины Петр Порошенко признался, что в 2014 году распорядился вывезти деньги и золото из Крыма

Сегодня Киевский апелляционный суд рассматривал дело Петра Порошенко.
Интересно, что бывший президент Украины Петр Порошенко признался, что в 2014 году поручил вывезти из Крыма золото и четыре миллиарда гривень наличными и даже звонил по этому поводу Владимиру Путину.
Я хотел бы признаться: да, я давал указания непосредственно о перемещении наличных средств через линию соприкосновения с оккупированным Крымом, — сказал Порошенко.
Он пояснил, что обращался с этим к трем людям, возглавлявшим тогда ведомства: главе Национального банка Валерии Гонтаревой, министру внутренних дел Арсену Авакову и главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку.
Более того, я по этому поводу звонил Путину, и это было в 2014 году. А сумма этой налички была четыре миллиарда гривен плюс золото, плюс активы украинского Национального банка, которые вследствие моей дипломатической работы, преданности своему делу… сотрудников Национального банка, блистательной работе милиции и сотрудников СБУ были завезены в хранилища Национального банка с оккупированной территории Крыма, которые хранились в сейфах республиканского отделения, — поведал Порошенко.
Он утверждает, что если бы ничего не делал, то эти деньги попали бы в Донецк.
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