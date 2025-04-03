Ранее газета Le Point со ссылкой на источники сообщила, что предложенный США Киеву проект по редкоземельным металлам и другим полезным ископаемым предполагает добычу ресурсов в том числе в Крыму и Донбассе, а также в Черном море.

По мнению Киреева, президент США Дональд Трамп стремится получить хотя бы какие-то промежуточные результаты по украинскому урегулированию, чтобы отчитаться перед своими избирателями. А вопрос статуса Крыма и Донбасса, употребленный даже в виде простой фигуры речи, заведет переговоры в совершеннейший тупик и не даст вообще ни о чем договориться, поскольку для России вопрос Крыма и Донбасса окончательно закрыт.

Если появилась формулировка о Крыме и Донбассе, то, скорее всего, речь идет либо о том, что США будут совместно с Россией работать там, либо о том, что кто-то намеренно провоцирует ситуацию, чтобы сорвать переговоры в очередной раз или создать сложности для их проведения, — предположил политолог.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что проект соглашения Киева и Вашингтона по украинским ресурсам подразумевает участие США в управлении всеми украинскими полезными ископаемыми, которые добываются на подконтрольной Киеву территории страны, в том числе нефтью и газом. При этом в проекте сделки нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Документ также предполагает, что вклад США — это уже оказанная Киеву с 2022 года помощь.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что США считают «центральным вопросом» конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом. Он подчеркнул, что в новых регионах РФ были проведены референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказ Владимира Зеленского от подписания сделки обернется для киевского режима большими проблемами.

источник: РИА Новости Крым