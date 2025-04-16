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Эксперт: цена на отдых в Крыму на 20% ниже курортов Краснодарского края и Абхазии
источник фото: © РИА Новости Крым. Дмитрий Макеев

Эксперт: цена на отдых в Крыму на 20% ниже курортов Краснодарского края и Абхазии

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:57 16.04.2025

Активный спрос на отдых в Крыму подогревается доступными ценами. Они на 20% ниже, чем в отелях Краснодарского края и Абхазии. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, сохранять такое ценообразование получается благодаря богатому опыту отельеров и бизнеса в Крыму.

Он действительно за 11 лет уникален, потому что за этот период много было разных факторов. Это и смена транспортной логистики в республике, и открытие Крымского моста, аэропорта, все это, конечно, существенно влияло, в том числе, на ценообразование, – объясняет Ганзий.

Он добавил, что на сегодняшний день ограничения по логистике сохраняются, но в Крыму активно принимают меры для разрешения ситуации. Он напомнил, что к началу курортного сезона увеличат пропускную систему Крымского моста, благодаря чему время ожидания на досмотровых пунктах должно сократиться до часа. Кроме того, в регион можно добраться на поезде и через исторические регионы.

Очень активно развивается инфраструктура именно через исторические регионы. Там автомобильные дороги с прекрасным состоянием дорожного полотна, появляется современнейшая придорожная инфраструктура, – подчеркивает министр курортов.

Турпоток через эти территории вырос на 5% и составляет 11% о общего количества въезжающих в Крым. И в министерстве прогнозируют, что это только начало. Ведь регион входит в топ-5 внутренних направлений туризма у россиян. Лидирующий район – традиционно Южный берег.

Мы видим динамику не только по прогнозным показателям, но и в том числе уже по официальной статистике за первый квартал 2025 года. Вот если посмотреть на первые три месяца, то у нас наблюдается рост турпотока на 10% – 570 тысяч человек отдохнуло за этот период, – рассказывает Ганзий.

Бронирование отдыха в Крыму уже распространяется вплоть до октября. По данным министерства, показатели превышают прошлогодние на 30-35%.

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источник: РИА Новости Крым 

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