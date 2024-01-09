Эксперт: законы, вступившие в силу с нового года, коснутся всех россиян

Больше всего — аж на 18,5% — повысится МРОТ, до 19 242 рублей. Благодаря этому у более чем 4,5 млн россиян повысится и зарплата. В МРОТ считаются, что важно, ряд пособий (по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничные выплаты и т.д.), так что их тоже проиндексируют. Впрочем, штрафы тоже часто считают в МРОТ. Прожиточный минимум при этом будет проиндексирован на тот же размер, что и пенсии, — на 7,5% (для трудоспособных граждан — до 16 844 руб). Повышение МРОТ, который уже не первый год устанавливается, как велел президент, выше уровня бедности, работает на снижение числа живущих за чертой бедности. К концу прошлого года число таковых (имеющих доходы ниже уровня бедности) составило около 16 млн чел., сократившись за год на 1,2 млн (граница бедности составляла 14,2 тыс. руб).

Государству удается сохранять как минимум на прежнем уровне все основные социальные программы и льготы

На все те же 7,5% проиндексируют маткапитал. За первого ребенка мать получит 631 тыс. рублей, при рождении второго — уже 833,8 тыс. Опять же в идеале дети должны «стоить» равную сумму, а тут получается, что второй после выплат за первого принесет дополнительно лишь 203 тыс. руб. Во-первых, в реальности второй ребенок часто обходится «дешевле» первого (например, носит его одежду). Во-вторых, данная сумма все равно значительна, важно, что государство продолжает индексировать маткапитал (был перерыв в индексации лишь с 2018 по 2020 г., в прошлом году она составила почти 12%). В 2007 году действие программы начинали с 250 тыс. руб. С тех пор сертификаты получили не менее 13 млн российских семей, 90% их полностью или частично использовали. Однако теперь маткапитал будут выдавать только родителям, имеющим гражданство РФ на момент рождения ребенка и чей ребенок получил российское гражданство по рождению. Власти одновременно делают уступку антииммигрантским настроениям, но и дестимулируют тех, кто приезжает в Россию «только родить за пособие», не имея планов оставаться.

Семьи с детьми получат еще один подарок. Право на пособие по уходу за ребенком сохраняется до полутора лет, даже если родитель выйдет из декрета досрочно. Ранее его можно было получать только тем, кто в отпуске по уходу не работал полный рабочий день. Минимальный размер такого пособия для неработающих в прошлом году составлял 8591 руб., максимальный — 33 281 руб.

Итогом прошлогодней дискуссии об отношении к «релокантам» стало введение единой ставки НДФЛ 13-15% для работающих удаленно на российские структуры и организации в России и из-за границы, вне зависимости от налогового резидентства. Логично: ведь эти люди работают на российский ВВП, но при этом на практике не пользуются многими социальными льготами. Скорее всего, собираемость налогов вырастет, поскольку в ином случае люди искали бы обходные пути (а они, как правило, находятся), также раньше многие загранработники не платили вообще НДФЛ в первые полгода отсутствия на родине.

Увеличивается размер налогового вычета — для расходов на лечение, обучение и на покупку лекарств. Предельная сумма расходов на эти цели повысится с 120 до 150 тыс. руб. С 50 до 110 тыс. руб. повысится сумма, с которой можно будет получить налоговый вычет по расходам на обучение детей. Налоговые вычеты в развитых странах — это эффективный метод желаемого общественно-экономического поведения граждан.

Зато теперь придется платить налог на проценты по банковским вкладам (до сих пор была отсрочка). Для расчета необлагаемой суммы дохода по вкладам за 2023 год возьмут ключевую ставку 15%, посему под налогообложение не попадут процентные доходы по вкладам в размере до 150 тыс. руб. независимо от числа вкладов. Ставка налогообложения для нерезидентов и резидентов будет одинаковой 13-15%. Если остались вклады в инвалюте, то по ним придется заплатить налоги независимо от ставки: доходы пересчитают в рубли по курсу ЦБ на дату выплаты. Поскольку средний размер вклада физлиц чуть превышал в прошлом году 300 тыс. руб., то подавляющего большинства новое правило не коснется. Налог придется платить самому, но вас уведомит об этом ФНС, — в эпоху цифровизации от контроля не скроешься.

Эти основные правовые изменения в целом создают впечатление, что, несмотря на необходимый высокий уровень военных и сопряженных с ними расходов, а также санкции, государству удается сохранять как минимум на прежнем уровне все основные социальные программы и льготы, не повышая также уровень налогообложения для людей с доходами ниже среднего.

источник: «Российская газета»