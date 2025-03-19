Эксперты: аренда жилья в Севастополе дорожает быстрее, чем в других курортных городах РФ

По итогам прошедшей зимы арендные ставки на популярных российских курортах продолжили расти. Даже в Анапе, где курортный сезон оказался под угрозой срыва, жилье не дешевеет — исключение составили лишь отдельные города, такие как Кисловодск и Туапсе.

Аналитики Витрины недвижимости Restate в преддверии начала высокого сезона изучили ситуацию на рынке аренды в самых популярных курортных городах России. Черноморское побережье по-прежнему в центре внимания, но внутренний туризм открыл дорогу новым направлениям, которые еще недавно оставались в тени.

Анапа: неопределенность не мешает росту цен

Одной из главных интриг сезона стала Анапа. Экологическая катастрофа, вызванная разливом мазута из танкеров, привела к падению бронирований номеров в отелях более чем на 60% по сравнению с прошлым годом. Однако на рынке аренды это пока никак не сказалось. Владельцы квартир не спешат снижать цены, а некоторые даже их повышают. Средний рост составил 1 000 рублей в месяц, что символично, но показательно: несмотря на неопределенность, собственники верят в высокий спрос.

Более того, многие арендодатели закладывают в цену грядущий летний сезон. Например, сейчас можно снять однокомнатную квартиру за 20 000 рублей в месяц, но с июня арендная ставка автоматически поднимется до 25 000. Это говорит о том, что собственники рассчитывают на восстановление турпотока к лету и готовы ждать.

Черноморское побережье: Геленджик и Сочи – лидеры по росту

На фоне возможного кризиса в Анапе другие курорты Краснодарского края демонстрируют резкий рост цен. Геленджик подорожал на 26%, практически достигнув отметки в 40 000 рублей за однокомнатную квартиру в месяц. Закрытый аэропорт и отсутствие железной дороги не отпугивают арендаторов: они добираются через Новороссийск. Однако стоит учитывать, что долгосрочная аренда в Геленджике доступна только до июня – дальше рынок переходит на посуточную модель.

Сочи традиционно сохраняет статус самого дорогого курорта России. Средняя ставка аренды здесь выросла на 22%, достигнув 72 000 рублей в месяц. Причина – круглогодичный спрос: зимой Сочи востребован у любителей горнолыжного спорта, летом – у пляжного туризма. Самый дорогой объект, представленный на рынке, – пятикомнатный пентхаус за 1 миллион рублей в месяц.

Дополнительный фактор роста – интерес к долгосрочной аренде среди жителей крупных городов. Многие арендаторы готовы платить за жилье на побережье, чтобы провести лето у моря, работая удаленно, или приезжать время от времени. В некоторых случаях такой формат оказывается дешевле, чем краткосрочная аренда на несколько недель.

Если же летний сезон в Анапе сорвется, давление на рынок аренды в Сочи и Геленджике усилится: тысячи туристов, не имеющих возможности поехать за границу, выберут альтернативные курорты Краснодарского края, что приведет к новому витку роста цен.

Крым: Севастополь дорожает быстрее всех

Несмотря на отсутствие авиасообщения, спрос на аренду в Крыму остается высоким. Особенно это заметно в Севастополе, где за зиму цены выросли на 40%. В Ялте рост оказался более скромным – 10%, но этот город по-прежнему удерживает статус самой дорогой локации полуострова: средняя ставка здесь составляет 53 000 рублей в месяц. К лету прогнозируется дальнейший рост цен.

Менее популярные курорты, такие как Керчь и Евпатория, показывают стабильность: стоимость аренды здесь не изменилась, но и падения не произошло. Если в других городах Крыма ставки продолжат расти, то именно эти локации могут стать относительно доступной альтернативой.

Кавказские Минеральные Воды: самые дешёвые

Единственным регионом, где зафиксировано реальное снижение цен, стал Кисловодск. Здесь аренда подешевела на 18%, до 18 000 рублей в месяц. В то же время в соседнем Пятигорске наблюдался рост на 16%, а в Ессентуках цены остались практически на прежнем уровне. В целом, Кавминводы остаются самым бюджетным курортным направлением России.

Причины очевидны: здесь нет моря, а лечебный туризм зимой не столь популярен, как летом. Однако с началом весенне-летнего сезона ситуация может измениться, особенно если часть туристического потока перераспределится с Черного моря в санаторные зоны.

Калининград: новый лидер роста

Одним из самых динамично развивающихся курортных направлений остается Калининградская область. Турпоток в регион растет на 15% ежегодно, чему способствуют наличие приморских курортов (Светлогорск, Зеленоградск), игорная зона «Янтарная» и работающий аэропорт.

В результате арендные ставки здесь за три года выросли в 2,5 раза. Только за минувшую зиму цены поднялись на 16%, в среднем достигнув 22 000 рублей в месяц. В Калининграде и наиболее популярных курортных городах ставки выше примерно на 20%, что делает их сопоставимыми с некоторыми черноморскими локациями. Единственный минус — более короткий туристический сезон из-за климата

Итог: чего ждать?

Рынок аренды в курортных городах России продолжает расти, и тенденция к удорожанию сохранится. Дальновидным арендаторам стоит задуматься о поиске жилья уже сейчас, чтобы избежать летнего ажиотажа и роста цен. Если сезон в Анапе действительно будет сорван, жилье в Геленджике, Сочи и других черноморских курортах подорожает еще сильнее, а доступных вариантов останется совсем мало. В такой ситуации разумно рассматривать альтернативные направления – например, Туапсе, Керчь или Евпаторию, где цены пока держатся на умеренном уровне.

Еще один интересный вариант – города на побережье Каспийского моря, такие как Каспийск, Дербент или Избербаш. В Дагестане сейчас наблюдается снижение арендных ставок, а уровень цен сопоставим с Кисловодском, при этом там есть море. Пока эти направления остаются в тени более раскрученных курортов, но в перспективе могут стать хорошей альтернативой Черному морю.

источник: Витрина недвижимости Restate

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