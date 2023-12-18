Эксперты: инвестиции в транспортно-логистический комплекс Крыма увеличат объемы товаров на рынках региона

Объем инвестиций в основной капитал на юге страны возрос и превысил темпы 2019 года. Этому во многом способствовало увеличение капитальных вложений, в том числе в крупные логистические проекты. Так, в Крыму крупнейший логистический оператор кратно увеличил объемы поставок товаров и сократил сроки их доставки на полуостров. О текущей экономической ситуации в регионах – в новом выпуске доклада Банка России «Региональная экономика».

В начале ноября текущего года крымский логистический оператор открыл собственное автотранспортное предприятие в Ростове-на-Дону. Благодаря этому сроки доставки продукции с материка существенно сократились, а объем завезенных товаров за месяц увеличился в 2 раза. Порядка 90 крупнотоннажных автомобилей круглосуточно снабжают Крым продуктами питания и другими товарами повседневного спроса, в том числе напрямую от крупных российских заводов-производителей. Такое решение также позволяет компании оптимизировать расходы на логистику и расширять сотрудничество с крупными материковыми клиентами.

Ранее компания открыла собственный сортировочный центр для обработки онлайн-заказов. Ежедневно сюда поступает около 100 тысяч товаров с маркетплейсов, а минимальные сроки их доставки в Крым сократились до 2 дней. В ближайших планах компании – инвестировать порядка 20 млрд рублей в крымскую логистику, часть из них составят заемные средства по госпрограммам кредитования.

В целом меры государственной поддержки и растущий оборот онлайн-торговли продолжают стимулировать инвестиционную активность предприятий на юге, в том числе в Крыму. Всего же за 9 месяцев 2023 года вложения в основной капитал в республике увеличились на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 177 млрд рублей. Более четверти из них направлено в отрасль «транспортировка и хранение».

По данным мониторинга предприятий, который проводит Банк России, в IV квартале этого года рост инвестиций продолжится, но более низкими темпами. В 2024 году российские предприятия ожидают расширения инвестиционной активности. Ключевыми факторами останутся растущий внутренний спрос и развитие импортозамещающих производств.