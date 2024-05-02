Эксперты: наибольшая активность найма сотрудников оказалась в сфере строительства в I квартале 2024

Эксперты Авито Работы изучили динамику количества вакансий и спроса соискателей по сферам деятельности при сравнении I квартала 2024 года с аналогичным периодом 2023. Аналитики выяснили, какие профессиональные сферы пользуются наибольшей популярностью среди работодателей и соискателей.

Самый большой прирост предложений о работе по итогам I квартала текущего года произошел в сфере строительства — спрос работодателей за год вырос в 2,3 раза (+134%). Средние зарплатные предложения для новых сотрудников при полной занятости выросли на 28% и достигли 81 557 рублей в месяц.

Так, в 2,7 раза (+171%) увеличился спрос на кровельщиков, новым сотрудникам на этой позиции работодатели предлагают на 24% больше, чем в прошлом году — 70 154 рублей ежемесячно при полной занятости. Также работодатели стали в 2,6 раза (+165) активнее искать монолитчиков, а средние зарплатные предложения для новых специалистов повысились на 33% и составили 100 000 рублей в месяц. Спрос на строителей за год вырос в 2,5 раза (+159%). Новым работникам готовы предложить на 37% больше по сравнению с I кварталом прошлого года — 94 313 рублей в месяц.

Еще одна сфера с повышенной активностью найма — банки и инвестиции. В 2,2 раза (+126%) выросло количество вакансий для специалистов этой сферы. В первом квартале 2024 года новым сотрудникам предлагали в среднем 50 122 рублей в месяц, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

К примеру, за год в 2,8 раза (+185%) повысился спрос работодателей на брокеров. В среднем за I квартал текущего года новым специалистам предлагали 124 476 рублей в месяц (+21% год от году). Активнее стали искать и банковских работников — количество вакансий для них за год выросло в 2 раза (+107%), а средние зарплатные предложения для новых сотрудников год от году повысились на 19% и достигли 63 743 рублей в месяц. Также в 2 раза (+106%) выросло количество вакансий для экономистов — в первом квартале 2024 года новым сотрудникам были готовы предложить в среднем 48 732 (+18% год от году).

Третьей по росту числа вакансий среди работодателей стала сфера управления персоналом. В первом квартале текущего года количество вакансий увеличилось в 2 раза (+109%) год к году, а средние зарплатные предложения для новых специалистов составили 61 708 рублей в месяц — они выросли почти на треть (+32%) за год.

Менеджеров по персоналу в первом квартале текущего года стали искать в 2,3 раза (+132%) активнее, чем за аналогичный период 2023 года, а средние зарплатные предложения для новых сотрудников повысились на 19% и достигли 54 793 рублей в месяц. В 2,2 раза (+124%) за год выросло количество вакансий и для специалистов по охране труда. Новым сотрудникам стали предлагать на 12% больше — 55 317 рублей ежемесячно. На 68% больше стало вакансий для рекрутеров — в среднем новым сотрудникам готовы предложить 144 561 рублей в месяц. У этих специалистов зарплатные предложения за год выросли почти в 2,5 раза — на 148%.