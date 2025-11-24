Эксперты обсуждают особенности применения положений наследственного права законодательства стран-участниц ЕАЭС﻿

21.11.2025 года президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович и председатель Комиссии по методической работе и изучению практики применения законодательства в сфере оформления наследственных прав Ольга Скуратова приняли участие в заседании круглого стола на тему: «Актуальные вопросы наследственного права в нотариальной практике: опыт стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС)» с участием нотариусов, занимающихся научной и/или методической работой, представителей Базовой организации СНГ в сфере нотариальной деятельности, а также представителей научного сообщества, который был организован ДПО «Центр научно-методического обеспечения нотариальной деятельности». Круглый стол прошел в формате видео-конференц-связи.

На мероприятии обсуждались вопросы, связанные с особенностями применения положений наследственного законодательства стран-участниц ЕАЭС (Республика Армения, Республика Беларусь, Кыргызская Республика, Республика Казахстан, Российская Федерация) в нотариальной практике, а также положений международных договоров и иностранного права, Модельный Гражданский кодекс СНГ, вопросы гармонизации нотариальных процедур и законодательства стран-участниц ЕАЭС в сфере правового регулирования наследственных правоотношений, вопросы наследственного права в многосторонних международных договорах и двусторонних договорах о правовой помощи, коллизионные вопросы наследования, проблемы поиска завещаний при трансграничном наследовании, создание единой информационной системы поиска завещаний и иные вопросы нотариальной практики стран-участниц ЕАЭС касающиеся особенностей применения положений международных договоров и норм иностранного права, были затронуты вопросы постмортальных детей, цифровых активов и международного права.

