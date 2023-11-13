Эксперты опасаются «возрождения» хостелов-ночлежек из-за законопроекта о краткосрочной аренде жилья

Госдума РФ, напоминает Московский Комсомолец, приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс РФ. Поправки разработал Минстрой РФ. Речь идет о том, чтобы разрешить краткосрочную аренду помещений в жилых домах, если при этом не возникает неудобств для иных жильцов, а также если это не влечет очевидного повышения интенсивности эксплуатации мест общего пользования в многоквартирном доме. Сразу появляется опасение: не вернутся ли под видом краткосрочной аренды хостелы?

Вот, что сказано в пояснительной записке к законопроекту: «собственник жилого помещения вправе предоставить во владение и (или) в пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение гражданину на основании договора найма (в том числе краткосрочного найма), договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также юридическому лицу на основании договора аренды или на ином законном основании… при условии обеспечения соблюдения прав и законных интересов соседей».

Законопроектом подразумевается, что будут допускать краткосрочную аренду помещений – а это, по мнению многих экспертов, в том числе депутата ГД РФ Галины Хованской, будет равносильно возврату хостелов. Кроме того, необходимо будет понять, как отличить аренду от гостиничного бизнеса. Между тем хостелы в жилых домах – это тема, которая давно беспокоит всю страну. Когда они были официально запрещены, игроки гостиничного бизнеса оказались в невыгодном положении, хотя жильцы домов вздохнули с облегчением.

Об этом рассказал в беседе с корреспондентом «МК» президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин:

Когда приняли закон о запрете предоставления гостиничных услуг в жилых домах, это было серьезным изменением рынка. Чтобы вернуть все обратно, должен быть удовлетворен ряд условий: надо сделать так, чтобы довольны были и жильцы, и бизнес. Мы всегда были за то, чтобы это было разрешено. Главное – выстроить правильно все условия и прописать правила работы. Аренда помещения – это совсем не то же самое, что хостел. Мне кажется, это уловки. Нужно принимать нормальный закон, который устроит всех. Можно ведь понять жильцов, когда под видом хостела открывается настоящий притон: шум, гам, пьянки и дебоши. Этого надо избежать. Для этого нужны жесткие требования. К слову, в Петербурге мини-отели в жилых домах и сейчас в «серой» зоне – многие остались и продолжают работать под видом сдачи жилья внаем.

Эксперт добавил, что законопроект еще нужно прорабатывать и дорабатывать, чтобы подзаконные акты регулировали все нюансы. Законопроект пока что спровоцировал разногласия внутри Госдумы: 57 человек нажали кнопку «против» и 23 воздержались. В итоге законопроект прошел первое чтение с 293 голосами «за».

источник: Московский Комсомолец