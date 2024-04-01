Эксперты: по итогам февраля объемы новых автокредитов в годовом отношении выросли на 135%

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги автокредитования граждан в феврале 2024 г.

Объемы выдач новых автокредитов за месяц выросли на 39%, а количество – на 35%. В феврале текущего года было выдано 80,43 тыс. автокредитов на 124,61 млрд руб., месяцем ранее – 59,70 тыс. кредитов на 89,69 млрд руб. Средний чек автокредита за месяц вырос на 3%: с 1,50 до 1,55 млн руб. Средний срок автокредитования снизился на 1 месяц и составил 69 мес. В годовом отношении объемы выдач новых автокредитов выросли на 135%, а количество – на 99%. В феврале 2023 года было выдано 40,39 тыс. автокредитов на 53,00 млрд руб. Средний чек по автокредиту вырос за год на 18%: с 1,31 млн руб. Средний срок автокредитования за год вырос на 9 мес.

По объемам выдач автокредитов в пятерку регионов-лидеров вошли: Москва – 6,63 тыс. автокредитов на 13,71 млрд руб., Московская обл. – 6,11 тыс. кредитов на 11,43 млрд руб., Санкт-Петербург – 4,54 тыс. кредитов на 8,27 млрд руб., Краснодарский край – 3,88 тыс. кредитов на 6,31 млрд руб. и Татарстан – 4,04 тыс. кредитов на 5,84 млрд руб.

Во всех регионах из числа ТОП-30 по выдачам автокредитов в феврале 2024 г. по сравнению с январем наблюдается прирост их объемов и количества. Наибольшее повышение зафиксировано в Татарстане: объемы автокредитования выросли в республике на 59%, а количество выдач – на 51%. Самый «скромный» прирост объемов и количества выдач автокредитов зафиксирован в Иркутской обл.: +24% по обоим показателям.

Средний размер автокредита за месяц остался на прежнем уровне в Пермском крае и Иркутской обл. В остальных регионах из числа ТОП-30 он вырос. Самый высокий рост – на 7% – отмечается в Новосибирской и Ростовской областях. Самые крупные автокредиты выдавали в феврале жителям Москвы – в среднем 2,07 млн руб, Московской обл. – 1,87 млн руб., Санкт-Петербурга – 1,82 млн руб., Новосибирской обл. – 1,68 млн руб. и Ленинградской обл. – 1,65 млн руб.

Автокредиты на самый длительный срок – 73 мес. – выдавали в феврале жителям Новосибирской и Волгоградской областей, а также Краснодарского края. Самые короткий срок автокредитования зафиксирован в Тульской обл. – 66 мес. В Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Иркутской областях средний срок кредитования составил 67 мес.